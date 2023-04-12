Косметолог раскрыла простые способы достичь эффекта фотошопа на лице

По словам врача, достичь эффекта фотошопа и приобрести четкий овал лица можно с помощью ультразвукового SMAS-лифтинга за счет воздействия проникающих в кожные слои волн. Кроме того, избавлению от мимических морщин, как утверждает Ерохина, способствует ботулинотерапия или курс микроигольчатого RF-лифтинга.