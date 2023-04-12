Косметолог раскрыла простые способы достичь эффекта фотошопа на лице

Косметолог Юлия Ерохина раскрыла россиянам простые способы визуально изменить внешность и выглядеть моложе. Cоответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру».
По словам врача, достичь эффекта фотошопа и приобрести четкий овал лица можно с помощью ультразвукового SMAS-лифтинга за счет воздействия проникающих в кожные слои волн. Кроме того, избавлению от мимических морщин, как утверждает Ерохина, способствует ботулинотерапия или курс микроигольчатого RF-лифтинга.
Помимо этого, в список омолаживающих процедур вошли практически не требующий реабилитации лазерный пилинг, а также биоревитализация и плазмотерапия, которые придают коже здоровый цвет.
«Для тех, кто не любит инвазивные процедуры и не хочет долго ждать результата, существуют "процедуры на выход" с эффектом фотошопа, например, сочетание ультразвукового пилинга с всесезонным пилингом, таким как BioRePeel, PRX или Peach Peel», — заключила Ерохина.