Птоз: почему провисает кожа лица, и как с этим бороться

Греческое слово «птоз» означает «падение» и употребляется в медицине как диагноз опущения какого-либо органа книзу от его анатомически нормальной природной позиции. Из-за чего он возникает и как с ним бороться, рассказываем в материале «Рамблера».

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Процесс «уплывания» овала лица происходит не резко и, как правило, проходит три стадии: первая может возникнуть в достаточно молодом возрасте и характеризуется легким опущением наружной линии бровей, верхних век и уголков губ, а также формированием первых складок на лице — носогубных и носослезных. Вторая характеризуется тем, что признаки первой степени становятся более выраженными. Появляются и другие неприятные изменения в лице — мешки под глазами, деформация в области подбородка с формированием выраженных продольных складок, брылей. Третья наступает ближе к 55-60 годам, когда на фоне выраженных признаков второй стадии птоза начинают формироваться глубокие морщины, заломы и складки, а также истончаться кожа.

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бросить курить. Табачная зависимость значительно приближает первые признаки гравитационного птоза, способствует формированию «морщин курильщика»;

питаться умеренными порциями 2-3 раза в день;

восполнять дефициты витаминов с помощью питания или БАДов;

избегать тяжелых эмоциональных переживаний и стрессов;

нормализовать сон;

cоблюдать питьевой режим;

проходить ежегодный чек-ап организма. Появление гравитационного птоза связано с уменьшением выработки необходимых для молодости кожи компонентов – эластина, коллагена, гиалуроновой кислоты. Чтобы этот процесс не запустился раньше времени, важно соблюдать следующие правила:

«Если вы заметили первые признаки птоза, подберите правильные средства для ухода за лицом с косметологом, которые обеспечат вашей коже достаточное увлажнение. Косметические средства должны быть нацелены на повышение упругости и плотности кожи. Хорошо подойдут крема и сыворотки, содержащие гиалуроновую кислоту, витамин С, Е, масла и экстракты растительного происхождения».

Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Какие косметологические процедуры могут помочь?

Выбор процедуры всегда должен зависеть от степени выраженности птоза, типа старения и типа кожи.

«Крайне не советую идти к косметологу за какой-то конкретной процедурой. Лучше сначала проконсультироваться со специалистом, разработать персональный план работы с лицом и только потом решаться (или нет) на разного вида вмешательства», — советует Кудашкина.

Специалист рекомендует обратить внимание на следующие действенные, по ее мнению, косметологические процедуры, из которых может состоять ваша программа по спасению лица:

Ботулинотерапия

Ботулотоксин будет блокировать передачу нервного импульса мышечным волокнам. Даже небольшое расслабление мышцы будет приводить к уменьшению залома и разглаживанию кожи. Процедура расслабит мимику, но не устранит ее полностью – лицо останется естественным и подвижным.

Введение филлера в среднюю треть лица

Филлеры помогут восполнить утраченный объем средней трети лица, жировые ткани из которой спустились под действием птоза в нижнюю часть лица. Можно использовать филлеры на основе гиалуроновой кислоты, либо плазмогель, полученный из плазмы вашей крови.

Срединный химический пилинг.

За счет отшелушивания верхнего слоя эпидермиса происходит ускорение клеточного метаболизма, нормализуются обменные процессы, в следствие чего достигается омолаживающий эффект. Это происходит за счет естественной активации коллагено-эластиновых волокон.

Биоревитализация, мезотерапия, биорепарация

Иньекции препаратами, в основе которых содержится гиалуроновая кислота, помогают увеличить объемы тканей, которые начали провисать, запускают выработку коллагена, насыщают кожу влагой.

Нитевой лифтинг

Нитевое омоложение справляется с птозом любой части лица, шеи и тела. Нити образуют каркас, который подтягивает кожу изнутри, что помогает тканям возвращаться на свое изначальное место. Кроме того, нитевой лифтинг устраняет глубокие морщины, заломы и пигментацию. Лицо при этом выглядит очень естественно, а результат держится около 2-3 лет.

Инъекционный векторный лифтинг