Модель Крисси Тайген прошлась по улицам в нижнем белье

Американская модель Крисси Тайген появилась на публике в откровенной одежде и показала фото подписчикам. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя жена певца Джона Ледженда прошлась по улицам в черном оверсайз-пиджаке, надетом поверх кружевного нижнего белья бренда I.D. Sarrieri из прозрачной ткани, а также мини-юбки в пайетках из ассортимента марки Dries Van Noten. В качестве обуви она выбрала босоножки Tom Ford, а из аксессуаров на ней — кольца и небольшие серьги-гвоздики.

На размещенных кадрах видно, что волосы знаменитость собрала в небрежный пучок. При этом манекенщица предпочла мейкап в нюдовых оттенках. В описании к публикации она призналась, что при составлении наряда вдохновлялась образом героини Сью Эллен Мишке из сериала «Сайнфелд».

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