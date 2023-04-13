Чем полезно масло жожоба для лица

Масляная выжимка из плодов жожоба высоко ценится в косметологии и часто входит в состав кремов и других средств для лица.

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Разбираемся вместе, в чем польза этого необычного продукта и как использовать его в регулярном уходе за кожей.

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Состав и особенности масла жожоба

Сырьем для производства этого уникального косметического средства являются плоды жожоба. Научное название растения — симмондсия китайская. Это вечнозеленый кустарник, родиной которого является американский континент. Готовый продукт, полученный из семян методом холодного прессования, почти не пахнет, а его консистенция изменяется вслед за колебаниями температуры. В холоде это необычное вещество превращается в воск, а в тепле становится жидкостью.

По составу и свойствам выжимка из жожоба является базовым (основным, транспортным) маслом. Его безопасно наносить на кожу и волосы в чистом виде или в смеси с другими базовыми и эфирными маслами (ЭМ). Это продукт со сложным и разнообразным составом, в котором присутствуют: жирные кислоты (включая гадолеиновую, эйкозеновую, эруковую, олеиновую), витамин Е, спирты жирные, аминокислоты. Использовать косметику с маслом жожоба и само это средство в чистом виде можно обладателям и сухой, и жирной, и возрастной кожи.

Польза жожоба для лица

Коренные народы Америки издавна знали о пользе масла жожоба для здоровья и красоты. Они активно применяли его в лечении ожогов и других поверхностных травм. Ранозаживляющий эффект объясняется тем, что в составе средства присутствуют вещества, близкие по составу к кожному салу (себуму), поэтому ткани эпидермиса так хорошо реагируют на жожоба.

Другим фактором, объясняющим позитивное влияние жожоба на состояние тканей эпидермиса, является большое количество в нем аминокислот, похожих на белок коллаген. Они активизируют процессы регенерации и увеличивают упругость эпидермиса. Масло жожоба обладает многими ценными свойствами, к основным относятся следующие.

Питательные

Средство насыщено разнообразными жирными кислотами. Его можно добавлять в небольших количествах к кремам для лица и бальзамам для губ, чтобы повысить эффективность привычной косметики. Масло и в чистом виде, и как обогащающая добавка к другим продуктам быстро впитывается и восполняет дефицит липидов.

Очищающие

Жожоба можно использовать как самостоятельный продукт для удаления декоративной косметики и очищения кожи, равно как и любое другое жирное растительное масло. Недаром именно вытяжку из семечек жожоба часто включают в состав гидрофильных (очищающих) масел, применяемых для демакияжа и ежедневного умывания.

Увлажняющие

Средство эффективно восстанавливает естественную липидную мантию кожи. Это помогает лучше удерживать влагу в клетках и замедляет испарение водных молекул с поверхности эпидермиса.

Антивозрастные

Наличие витамина Е и аминокислот, близких по составу к коллагену, вместе со способностью противодействовать избыточной сухости тканей делает жожоба эффективным средством для сокращения морщин. Включение этого продукта в программу регулярного ухода за лицом делает ткани более упругими и эластичными, разглаживает кожные складки, защищает от появления новых морщин.

Защитные

Большое количество витамина Е, обладающего мощными антиоксидантными свойствами, отлично защищает кожу и волосы от УФ-лучей, фотостарения и других негативных внешних факторов.

Антибактериальные

Средство подавляет рост и развитие патогенов, что в совокупности с регенерирующими свойствами очень полезно в терапии постакне и устранении локальных очагов воспаления.

Для каких типов кожи использовать?

Уникальный состав и широкий спектр полезных свойств делают масло жожоба универсальным продуктом для ухода за кожей различных типов.

Сухая кожа получает необходимое увлажнение и питание, а также существенное сокращение потерь влаги с поверхности эпидермиса.

Жирную кожу жожоба превосходно оздоравливает за счет антибактериального и противовоспалительного эффекта. К тому же при грамотном применении это средство не закупоривает поры и не провоцирует образование акне, прыщей, черных точек.

Зрелую кожу выжимка из семян жожоба эффективно защищает от разрушительного воздействия оксидантов и других негативных факторов. Это средство часто входит в рецептуры антивозрастных косметических средств и используется для профилактики морщин и других возрастных изменений. Такой эффект также достигается за счет высокого содержания аминокислот.

Крайне редко жожоба вызывает аллергическую реакцию или индивидуальную непереносимость. Несмотря на это, перед самым первым его применением рекомендуем сделать стандартный домашний тест. Смажьте каплей средства запястье или локтевой сгиб с внутренней стороны и проверьте реакцию кожи через 30-60 минут. При отсутствии зуда, жжения, сыпи, покраснения и других признаков воспаления можете спокойно пользоваться этим маслом.

Также учтите, что в использовании этого продукта желательно делать перерывы по 2-3 недели каждый один-два месяца. В противном случае можно спровоцировать активизацию работы сальных желез и появление очагов воспаления, особенно при жирной коже.

Особенности хранения

Внешне масло жожоба представляет собой золотистую прозрачную жидкость, которая при низких температурах, в холодильнике загустевает и превращается в вещество, напоминающее по консистенции скорее воск. В условиях комнатной температуры средство вновь становится жидким. Запах слабовыраженный.

Жожоба считается одним из самых стабильных растительных масел. Тем не менее во избежание прогоркания держать его желательно в темной стеклянной таре в прохладном месте, куда не проникают солнечные лучи. Идеальный вариант — холодильник. Если же вы пользуетесь средством регулярно, рекомендуем отлить его небольшое количество в отдельную баночку и хранить при комнатной температуре, а основную часть держать в холодильной камере.

Варианты использования для лица

В чистом виде использовать масло жожоба можно, но из-за его повышенной густоты так поступают редко. Чаще жожоба смешивают с другими, менее стабильными базами и эфирами для повышения их устойчивости.

Продукт отлично сочетается с маслами виноградных косточек, миндаля, оливы, персиковых или абрикосовых косточек и не только. Для приготовления сбалансированной масляной смеси рекомендуем соединять 1 часть жожоба и 3 части другого базового масла. Такой продукт можно периодически использовать как альтернативу крему для лица. Но не стоит делать это ежедневно. Оптимальная периодичность использования смеси — через день.

Еще жожоба — идеальное масло для обогащения готовой косметики для лица (кремов, масок, лосьонов). Кроме того, существует еще множество вариантов применения масло жожоба в уходе за лицом в общем и его отдельными участками. Основными из них являются следующие.

1. Массаж лица. Регулярные массажные процедуры с этим продуктом сокращают как глубокие, так и поверхностные морщины, делают кожу более эластичной и упругой и насыщают ткани полезными аминокислотами, витаминами А и Е. Чтобы сделать морщины в уголках глаз менее выраженными и заметными, средство нужно слегка подогреть и аккуратно вбивать подушечками пальцев прямо в кожные складки под глазами и в уголках глаз.

2. Демакияж. Очищение маслом — отличный способ быстро избавиться даже от самой стойкой декоративной косметики. Смочите в небольшом количестве теплой масляной вытяжки ватный диск или тампон и очистите лицо, веки, губы от остатков макияжа.

3. Заживление трещин на губах. Благодаря своим регенерирующим, противовоспалительным и антибактериальным свойствам, нанесенное на губы масло ускоряет восстановление нежного эпидермиса в этой области и защищает его от новых повреждений.

4. Точечное нанесение на проблемные области: акне, прыщи, воспаленные или шелушащиеся и чрезмерно сухие участки кожи.

5. В качестве маски можно наносить слегка подогретую вытяжку из семян жожоба (в чистом виде или в смеси с более легкими базами) на все лицо на 10-15 минут. Остатки смывать своим обычным средством для умывания (гель, пенка, мусс). Такая масляная маска из чистой вытяжки жожоба больше всего подойдет возрастной, сухой и чувствительной коже.

Для тонкой кожи век жожоба в чистом виде — не лучший вариант ухода, в особенности ежедневного. Это средство слишком тяжелое и плотное для столь деликатной области. Лучше смешать его с другими, более легкими базами, чтобы получить желаемый результат в виде ухоженной и молодой кожи век, сияющей изнутри.

Рецепты лучших домашних масок для лица

Стабильное и насыщенное масло жожоба — прекрасная основа для самостоятельного приготовления домашних масляных масок для любого типа кожи. Именно маски являются самой эффективной формой ухода за лицом при помощи натуральных растительных масел. Приготовить их не составит труда даже начинающим адептам натуральной косметики.

Медовая маска от морщин

масло жожоба — 1 ч. ложка,

мед натуральный — 1 ч. ложка,

молоко — 3 ст. ложки. Состав:

Как приготовить и использовать?

Молоко немного подогреть, влить в него масло и мед, перемешать до получения однородной массы. Приготовленную маску нанести на лицо ровным слоем, сверху закрепить пищевой пленкой и оставить на 10-15 минут. Когда время выйдет, снимите пленку и удалите остатки смеси ватным диском или тампоном, смоченным в подогретом молоке. Завершите процедуру умыванием с очищающей пенкой или гелем и нанесением увлажняющего крема.

Маска против морщин с глиной

Состав:

косметическая глина (красная или розовая) — 1 ст. ложка,

масло жожоба — 1 ч. ложка,

эфирное масло лаванды — 2 капли,

молоко (для разведения глины).

Как приготовить и использовать?

Слегка подогреть молоко и развести им косметическую глину до консистенции густой сметаны. Влить растительное масло и эфир, размешать до однородной консистенции. Готовую смесь нанести на лицо и оставить до полного высыхания, смывать чистой теплой водой. В конце протереть тоником. В этом рецепте можно заменить лаванду другими эфирами, обладающими омолаживающим и разглаживающим эффектом: нероли, ладан, фенхель, роза, мирра, пачули.

Маска против шелушения

Состав:

масло жожоба — 1 ст. ложка,

сливки — 1 ч. ложка,

мёд жидкий — 1 ч. ложка,

желток куриного яйца — 1 шт.

Как приготовить и использовать?