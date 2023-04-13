Раскрыты секреты красивой кожи

По словам эксперта, проблемы с кожей зачастую возникают не от недостатка ухода, а из-за использования косметики, в составе которой содержатся агрессивные вещества. Так, в первую очередь специалистка призвала отказаться от скрабов с абразивными частицами и средств для умывания с агрессивными ПАВ (поверхностно-активные вещества — прим. «Ленты.ру»).