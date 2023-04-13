Блогерша лишилась зубов в 20 лет и показала внешность без протезов

Блогерша Чей (фамилия неизвестна), лишившаяся зубов, показала внешность без протезов на камеру. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Лента.ру Лента.ру

30-летняя инфлюэнсерша с никнеймом cheyssmilejourney призналась, что осталась без натуральных резцов из-за наркотической зависимости в молодости. В связи с этим когда ей было 20 лет, она установила съемные протезы у стоматолога.

Сначала на размещенных кадрах юзерша продемонстрировала улыбку с зубами естественной формы и цвета. Затем женщина сняла конструкцию с искусственными накладками с нижней и верхней челюстей. В ролике видно, что в полости рта Чей нет ни одного резца. По словам героини публикации, она мечтает накопить средства на импланты.

Публикация стала вирусной и набрала 1,4 миллиона просмотров. Подписчики решили поддержать блогершу в комментариях под постом.

«Вы по-прежнему красивы как снаружи, так и внутри», «Вы прекрасны и без зубов», «Мне нравится», — написали они.