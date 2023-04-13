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5 минут назад

Врач раскрыл оптимальную частоту мытья головы

Lenta.ru

Доктор и старший консультант по дерматологии больницы Fortis Escorts в Индии Свати Мохан раскрыл оптимальную частоту мытья головы. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.

Врач раскрыл оптимальную частоту мытья головы
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам врача, к данному процессу не стоит прибегать ежедневно и голову необходимо мыть каждые два-три в зависимости от образа жизни.

Специалист отметил, что на частоту процедуры также влияет состав шампуня. Так, если средство не содержит сульфаты, то мыть голову придется намного чаще. В то же время эксперт предупредил о серьезней ошибке, когда люди пытаются приучить себя к мытью головы раз в неделю.

«Мыть голову раз в неделю — не лучшая идея. Это вредно для ваших волос, и в конечном счете они начнут выпадать из-за накопленного пота, пыли и грязи», — объяснил он.

Ранее трихолог Милена Куликова назвала ошибки в уходе за волосами, которые приводят к их быстрому загрязнению. Так, специалист рассказала, что многие в спешке моют голову шампунем только один раз. По ее словам, данное действие необходимо совершать два раза перед использованием кондиционера.

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