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53 минуты назад

Стилист Рогов объяснил, как соблюдение гигиены влияет на стиль

Газета.Ruиещё 3

Известный российский стилист Александр Рогов объяснил, какая главная ошибка в стиле. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Рогов объяснил, как соблюдение гигиены влияет на стиль
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам эксперта девушка может выглядеть стильно, даже не имея средств на трендовую одежду. Главное правило, по его мнению, — соблюдение гигиены.

«Когда люди забывают сходить в душ, неприятно пахнут и не моют свою голову… Вот это – главная ошибка. Когда у представительницы прекрасного пола чистые волосы, от нее не пахнет потом, то есть она свежа как майская роза; на ней может быть не самое модное платье, не самые актуальные туфли, но при этом она все равно будет классной», — объяснил стилист.

Красота,Александр Рогов,
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