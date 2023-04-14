Рогов объяснил, как соблюдение гигиены влияет на стиль

«Когда люди забывают сходить в душ, неприятно пахнут и не моют свою голову… Вот это – главная ошибка. Когда у представительницы прекрасного пола чистые волосы, от нее не пахнет потом, то есть она свежа как майская роза; на ней может быть не самое модное платье, не самые актуальные туфли, но при этом она все равно будет классной», — объяснил стилист.