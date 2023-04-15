Диетолог рассказала, как быстро и легко похудеть к лету

Скоро настанет лето, большинство девушек мечтают успеть сбросить лишний вес и привести свою фигуру в порядок. Каким правилам при этом нужно следовать, рассказала врач-эндокринолог Видновской больницы Мария Калошина.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Прежде всего она порекомендовала употреблять в пищу больше клетчатки.

— Овощи — отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и надолго насыщает, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина, — пояснила специалист «Мосленте».

Кроме того, врач отметила, что даже на самой жесткой диете нужно изредка позволять себе вредные продукты, не стоит слишком сильно себя ограничивать. Однако важно помнить, что людям свойственно путать чувство жажды и голода, отметила специалист. Лучше всего сначала выпить стакан воды, а только потом начинать прием пищи.

Калошина отдельно подчеркнула, что важно не пропускать завтрак, иначе обязательно захочется наесться на ночь. Необходимо четко следовать режиму дня, спать не меньше восьми часов в сутки, ложиться как можно раньше. Это все поможет быстрее прийти в отличную форму к лету, уверена Калошина.