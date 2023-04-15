$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Диетолог Калошина рассказала, как быстро и легко похудеть к лету

Вечерняя Москваиещё 2

Скоро настанет лето, большинство девушек мечтают успеть сбросить лишний вес и привести свою фигуру в порядок. Каким правилам при этом нужно следовать, рассказала врач-эндокринолог Видновской больницы Мария Калошина.

Диетолог рассказала, как быстро и легко похудеть к лету
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Прежде всего она порекомендовала употреблять в пищу больше клетчатки.

— Овощи — отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и надолго насыщает, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина, — пояснила специалист «Мосленте».

Кроме того, врач отметила, что даже на самой жесткой диете нужно изредка позволять себе вредные продукты, не стоит слишком сильно себя ограничивать. Однако важно помнить, что людям свойственно путать чувство жажды и голода, отметила специалист. Лучше всего сначала выпить стакан воды, а только потом начинать прием пищи.

Калошина отдельно подчеркнула, что важно не пропускать завтрак, иначе обязательно захочется наесться на ночь. Необходимо четко следовать режиму дня, спать не меньше восьми часов в сутки, ложиться как можно раньше. Это все поможет быстрее прийти в отличную форму к лету, уверена Калошина.

Главной проблемой в похудении для многих является отказ от сладостей, однако существует ряд продуктов, которые способны снизить тягу к кондитерским изделиям, рассказала Калошина.

Красота,Как похудеть ,Как похудеть,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий