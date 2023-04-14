Американки принялись массово удалять вкаченный в ягодицы жир

Жительницы Нью-Йорка массово обратились к доктором ради уменьшения ягодиц после пережитой бразильской подтяжки. Материал на эту тему публикует Page Six.

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По словам врачей, в 2023 году увеличилось количество американок, изъявивших желание выкачать жир из ранее увеличенных хирургами ягодиц. Стоимость данной реверсивной процедуры составляет как минимум 25 тысяч долларов (два миллиона рублей).

«Примечательно, что почти все пациенты, звоняющие в клинику, хотят исправить результат вмешательства, которое они ранее сделали в другом месте», — уточнил в беседе с журналистами пластический хирург Райан Нейнштейн из США.

Известно, что среди знаменитостей, которые в последнее время избавились от больших ягодиц, оказалась рэперша Анджела Уайт, более известная как Блэк Чайна.