Когда крема недостаточно: зачем нужна сыворотка для лица

Почему сыворотка для лица никогда не заменит крем? И как этот бьюти-продукт помогает людям с акне?

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На эти и другие вопросы отвечают эксперты известных брендов.

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Анастасия Куликова, технолог-разработчик бренда натуральной косметики SIBERINA

В чем польза сыворотки для лица

Сыворотка — косметический продукт, содержащий активные компоненты (экстракты растений, витамины, кислоты и т.д.) в более высокой концентрации, чем, например, крем для лица.

Еще одна важная особенность: текстура сыворотки обычно очень легкая, невесомая — за счет этого она быстро впитывается и проникает в более глубокие слои эпидермиса. Все эти свойства сыворотки позволяют ей работать быстро и эффективно, преображая кожу.

Как правильно пользоваться этим бьюти-продуктом

Поскольку сыворотка — средство высококонцентрированное, ее потребуется совсем немного. Удобно, что сыворотки, как правило, выпускаются, во флаконе с дозатором или пипеткой, что позволяет легко получить оптимальное количество и не переборщить.

Нанесите сыворотку на кончики пальцев и распределите по лицу легкими, похлопывающими движениями, как будто вы «вбиваете» ее в кожу, двигаясь по массажным линиям.

Если сыворотка на водной основе, легкая и текучая, распределять ее нужно быстро, пока не впиталась. А если текстура более маслянистая, сначала слегка согрейте сыворотку в ладонях, чтобы нанести более равномерно.

После того, как сыворотка впитается, нанесите поверх нее крем, чтобы «запечатать» активные ингредиенты в коже и усилить их эффективность. Желательно пользоваться сывороткой и кремом одной марки — это поможет избежать несовместимости компонентов.

Виды сывороток для лица

Сыворотка — средство узкого, направленного действия, которое, в зависимости от состава, решает конкретную проблему. Например, есть сыворотки с увлажняющим, омолаживающим, успокаивающим, восстанавливающим, отбеливающим эффектом, а также сыворотки для проблемной кожи, действие которых направлено против жирного блеска, воспалений и черных точек.

Кроме того, бывают сыворотки не только для лица, но и для нежной, тонкой кожи вокруг глаз — они помогают бороться с отечностью, темными кругами, появлением заломов и «гусиных лапок».

Можно ли использовать сыворотку каждый день

Да, можно, но нужно помнить, что сыворотка — концентрированное средство, поэтому без перерывов пользоваться ей не стоит, лучше курсами.

Совет: всегда обращайте внимание, как рекомендует применять конкретную сыворотку производитель. Если на упаковке указано: «Курс 3-4 месяца, затем 1 месяц перерыва», советуем так и поступить. Ваша кожа должна «отдыхать» от высокоинтенсивного ухода, а переизбыток активных веществ приведет к обратному результату и только навредит коже, вплоть до раздражения и аллергии.

Может ли сыворотка для лица заменить крем для лица

Нет, она является дополнительным средством, а основной уход за кожей обеспечивает как раз крем. Некоторые сыворотки, правда, можно использовать самостоятельно, без последующего нанесения крема — информацию об этом ищите на упаковке.

Можно ли использовать параллельно несколько сывороток

Да, при желании вы можете комбинировать в своем уходе одновременно несколько сывороток для лица с разными активами, но лучше использовать их в разное время суток, например, утром увлажняющую, а вечером — обновляющую кислотную, чтобы избежать риска пигментации (не забывайте, что некоторые кислоты повышают фоточувствительность кожи, поэтому перед выходом на улицу их лучше не наносить).

Виктория Шулькина, ведущий тренер-косметолог PLEYANA

Косметолог должен назначить сыворотки, особенно если их несколько. Самостоятельно потребитель может приобрести, пенку, тоник и крем. Если мы говорим действительно про профессиональные бренды, которые используют сертифицированные косметологи ежедневной работе, то здесь должно быть назначение от врача. Предназначена ли сыворотка для людей с акне