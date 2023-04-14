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1 час назад

Тренд на брови как у Беллы Хадид насторожил косметологов

Lenta.ru

Прямые и тонкие брови, которые стали популярны у девушек весной 2023 года, вызвали опасения у косметологов. Об этом сообщает New York Post.

Тренд на брови как у Беллы Хадид насторожил косметологов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно материалу, пользователи сети принялись массово публиковать ролики, в которых они выщипывают брови, чтобы визуально сузить лицо. Известно, что блогерши пытаются добиться формы бровей как у моделей Беллы Хадид и Кары Делевинь. В частности, на платформе TikTok хэштег #StraightEyebrows («прямые брови») набрал уже более 72 миллионов просмотров.

Однако главный исполнительный директор популярного производителя пинцетов Rubis Tweezers Фидес Бальдесбергер призвал последовательниц тренда с осторожностью относиться к данной косметической процедуре.

«Поймите, что брови полностью отрастают как минимум от двух до шести месяцев», — насторожился эксперт.

В то же время владелица лондонского салона красоты Nails & Brows Шерил Райли обратила внимание читателей на техники выщипывания бровей. По ее словам, необходимо удалять нежелательные волоски пинцетом, а не бритвой, чтобы не столкнуться с раздражением.

«Главное — не переборщите, иначе брови никогда не отрастут обратно», — заключила она.

Красота,Белла Хадид,Кара Делевинь,
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