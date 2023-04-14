Пластический хирург оценил пользу экстремальной процедуры омоложения

Осложнения фенолового пилинга проявляются в виде рубцов, инфекций и остановки дыхания, что теоретически может привести к смерти, считает пластический хирург Энтони Юн. Его мнение о пользе экстремальной процедуры омоложения приводит Insider.

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По словам Юна, фенол в косметических целях применяют десятки лет из-за его отшелушивающего и стягивающего эффектов. После его использования морщины и темные пятна становятся меньше, а кожа выглядит более подтянутой.

«На восстановление после фенолового пилинга могут уйти недели, зато он дает заметный результат всего за один сеанс», — оценил эффективность пилинга врач.

Процедура стала набирать популярность благодаря роликам в TikTok, где показано, как дерматологи наносят на лицо вещество, из-за которого кожа покрывается коркой и струпьями. После удаления этого слоя остается красная и воспаленная кожа. По словам Юна, это не только выглядит пугающе, но и на самом деле является опасным. Фенол — токсичное вещество, которое может спровоцировать серьезные побочные эффекты, говорит пластический хирург.

Помимо этого, после фенолового пилинга могут образоваться рубцы, начаться заражение или активизироваться герпес, отметил специалист. Он предупредил, что эта процедура не рекомендована людям с диабетом и аритмией, так как у них более высокий риск развития осложнений.