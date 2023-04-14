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14 минут назад

Девушка впервые удалила волосы под носом и осталась с внешностью Гринча

Lenta.ru

Пользовательница сети Жизель с никнеймом @giselleanayeli из Солт-Лейк-Сити, США, впервые удалила волосы под носом и осталась с внешностью Гринча. Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

Девушка удалила волосы под носом и осталась с внешностью Гринча
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах 20-летняя девушка показала, как накладывает нагретую восковую полоску на область над верхней губой. При этом после ее удаления на коже тиктокерши появился красный след и стали заметны глубокие носогубные складки.

Зрители оценили внешность юзерши в комментариях. «Гринч (герой фильмов и книг в виде покрытого зеленой шерстью антропоморфного существа — прим. "Ленты.ру")», «Вот как Гринч украл Рождество у детей», «Я так смеялась, мне ужасно жаль», — заявили они. В свою очередь автор ролика пояснила, что слишком долго держала полоски на лице.

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