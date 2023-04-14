Девушка удалила волосы под носом и осталась с внешностью Гринча

Пользовательница сети Жизель с никнеймом @giselleanayeli из Солт-Лейк-Сити, США, впервые удалила волосы под носом и осталась с внешностью Гринча. Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах 20-летняя девушка показала, как накладывает нагретую восковую полоску на область над верхней губой. При этом после ее удаления на коже тиктокерши появился красный след и стали заметны глубокие носогубные складки.