Косметолог: из-за пилинга рыбками можно получить грибок

Косметолог Абрамова: из-за пилинга рыбками гарра руфа можно получить грибок. Процедура, хоть и выглядит странно, пользуется популярностью в салонах красоты. Её суть состоит в том, что человек погружает ноги, а иногда и руки в ёмкость с водой, а плавающие там рыбки поедают ороговевшую кожу. Процедура позиционируется как спа-уход, но может быть небезопасной, рассказала косметолог клиники лазерной косметологии Evolution Виктория Абрамова.

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Не меняют воду

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Хотя в салонах красоты и говорят, что процедура способствует очищению и оздоровлению кожи, врач-дерматовенеролог отметила, что безопасной её назвать сложно.

Во-первых, вода в используемых ёмкостях не меняется после каждого клиента, отметила врач. При этом в воде нет хлора, потому что его не переносят рыбы. Врач заявила, что и фильтрационные установки вряд ли могут качественно фильтровать воду при высокой нагрузке. К тому же комфортная температура воды создаёт благоприятные условия для размножения попавших туда микроорганизмов.

Поэтому сложно говорить о нормальных санитарных условиях для этих процедур, сказала врач. По её словам, вряд ли собственники такого бизнеса ежедневно производят забор воды в лабораторию с целью контроля безопасности предоставляемых услуг. А стоило бы.

Среда для размножения грибка

Во-вторых, никто не осматривает кожу клиентов перед процедурой на наличие кожных заболеваний грибкового и бактериального происхождения. А такой недуг, по данным врача, встречается у 10–20% взрослого населения страны. Основной путь передачи грибка и бактерий — контактно-бытовой. Поэтому любители подобных процедур могут столкнуться с риском заразиться — особенно если на коже есть микротравмы и потёртости.

«Погружая свои ножки в аквариум, мы не можем быть уверены, что соблюдены все гигиенические нормы и что в ближайшем будущем вам не потребуется проходить лечение у дерматолога», — отметила врач.

Противопоказания к процедуре

По словам Абрамовой, никто не говорит о противопоказаниях к проведению процедуры. При этом людям с сахарным диабетом, варикозной болезнью и сниженным иммунитетом нужно крайне осторожно относиться к такой затее. У этих пациентов снижена барьерная функция кожи.

Врач призвала ответственно относиться к здоровью и ответственно подходить к выбору бьюти-услуг. Она напомнила, что при необходимости нужно консультироваться с врачом.