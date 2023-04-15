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Блогер отказалась от бритья ног на четыре года и рассказала о своем опыте

Блогер Бека Мартинес решила повысить количество подписчиков необычным образом. Она на четыре года отказалась от бритья ног и поделилась собственным опытом.

Блогер отказалась от бритья ног на четыре года и рассказала о своем опыте
© Вечерняя Москва

Видео с рассказом появилось в ее аккаунте в TikTok, где у девушки больше ста тысяч подписчиков. Блогер поделилась, что в детстве она стала объектом насмешек из-за обильной растительности на теле. Дошло до лечения у психотерапевта.

— Надо мной смеялись, и мне было так стыдно, что я молилась каждую ночь, чтобы Бог просто удалил все волосы с моих рук и ног, — заявила автор ролика.

Но когда девушка забеременела, она решила отказаться от бритья. Ей стало важно подать ребенку и просто своим друзьям пример хорошего отношения к любой внешности. По ее словам, любое человеческое тело прекрасно, вне зависимости от количества негативных комментариев.

Врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро» Анастасия Жданова рассказала об особенностях различных методов эпиляции, а также связанных с ними рисках. По словам эксперта, бритье является самым популярном видом удаления волос из-за скорости проведения процедуры и своей дешевизны, однако такой способ несет с собой большое количество опасностей.

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