Блогер отказалась от бритья ног на четыре года и рассказала о своем опыте

Блогер Бека Мартинес решила повысить количество подписчиков необычным образом. Она на четыре года отказалась от бритья ног и поделилась собственным опытом.

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Видео с рассказом появилось в ее аккаунте в TikTok, где у девушки больше ста тысяч подписчиков. Блогер поделилась, что в детстве она стала объектом насмешек из-за обильной растительности на теле. Дошло до лечения у психотерапевта.

— Надо мной смеялись, и мне было так стыдно, что я молилась каждую ночь, чтобы Бог просто удалил все волосы с моих рук и ног, — заявила автор ролика.

Но когда девушка забеременела, она решила отказаться от бритья. Ей стало важно подать ребенку и просто своим друзьям пример хорошего отношения к любой внешности. По ее словам, любое человеческое тело прекрасно, вне зависимости от количества негативных комментариев.