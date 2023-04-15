Перечислены главные тату-тренды в Москве

«Помимо таких традиционных мест, как предплечье и спина, сейчас есть тренд на работу с "рукавами". Предпочитают забивать именно предплечья, оставляя остальное тело без татуировки», — сказал профессор.

По словам Гринько, также сегодня в тренде открытость. Люди бьют татуировки на участках тела, которые обычно не скрыты под одеждой. Помимо «рукавов», затрагиваются шея и даже лицо.