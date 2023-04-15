8 бьюти-лайфхаков женщин из королевских семей

Члены королевской семьи всегда должны быть готовы к вниманию публики. У большинства из них есть свои быстрые советы и хитрости, чтобы выглядеть идеально в любой ситуации. Удивительно, но многим из них довольно легко следовать. Вот восемь блестящих примеров простых, но изобретательных бьюти-хаков, которые прошли испытание временем и успешно использовались на протяжении десятилетий членами королевских семей из разных стран.

Фото: Super.ru Super.ru

Принцесса Диана

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Стиль принцессы Дианы вдохновил многих женщин подстричься покороче и примерить ее легендарную прическу. Но «фирменная» короткая стрижка появилась не одним днем. Журналисты в те времена, как и сегодня, пристально следили за королевской семьей, и любое изменение во внешности Дианы немедленно отражалось на первых полосах. Поэтому принцесса Уэльская прибегла к хитрости: ее парикмахер незаметно укорачивал волосы в течение нескольких недель. Так Диана добилась желаемой короткой стрижки как будто бы незаметно. Чем не идея для смены образа? Можно прислушиваться к себе на каждом этапе и не спешить с разительными переменами.

Герцогиня Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон славится своим изысканным естественным макияжем. Как правило, она использует тени для век нейтральных тонов. Когда нужен вариант поярче, приходят на помощь черная подводка и техника смоки-айз. К слову, цветовая палитра ее косметических средств идеально соответствует цвету волос. Что касается лака для ногтей, Кейт также предпочитает нюдовые оттенки. Скучно? Зато как элегантно!

Герцогиня Меган Маркл

А вы знали, что существует несколько особых приемов, которые позволят выглядеть свежо в любое время дня? Меган Маркл о них не только знает, но и активно их использует. Например, во время подготовки к ночным съемкам герцогиня всегда наносит хайлайтер, уделяя особое внимание внутренним уголкам глаз. Кроме того, она признавалась, что пользуется щипцами для завивки ресниц и считает их простым и в то же время эффективным лайфхаком, который дает мгновенный эффект и позволяет выглядеть отдохнувшей даже без макияжа вовсе.

Королева-консорт Летиция

Кому, как не монарху Испании, знать, как важно защищать кожу от солнца? Супруга короля Филиппа VI весьма требовательна к себе — поддерживать отличную форму королеве-консорту Летиции помогает спорт, а за свежесть лица отвечает простой ритуал ухода за кожей: увлажнение и солнцезащитный крем. Кроме того, королева не пренебрегает визитами к косметологу, но всегда верна своему принципу не использовать необычные и редкие продукты. Разумный подход к рискам, не правда ли?

Принцесса Грейс Келли

Известно, что принцесса Монако пользовалась увлажняющим кремом для рук при любой возможности. Грейс Келли всегда помнила о необходимости поддерживать кожу достаточно увлажненной, чтобы замедлить появление признаков старения. Она считала, что руки женщины выдают ее возраст быстрее, чем что-либо другое, в результате регулярная забота о руках стала ее приоритетным бьюти-ритуалом.

Королева Елизавета II

Еще один ключ к сногсшибательному королевскому образу — идеальная красная помада. Королева Елизавета доказала, что каждый может найти свой идеальный оттенок. Яркая помада была одним из любимых средств макияжа Ее Величества, более того, королева не стеснялась освежать помаду на публике. Это действие также использовалось в качестве секретного сигнала для фрейлин во время различных мероприятий. Помощницы понимали, что Елизавета собирается уйти, когда видели, что она красит губы повторно.

Принцесса Евгения

Внучка королевы Елизаветы, как и другие члены королевской семьи, регулярно посещает различные публичные мероприятия. И кажется, она нашла идеальное решение, позволяющее сэкономить время и при этом выглядеть великолепно. Евгения училась делать макияж в машине. В этом ей помогают любимые средства: тушь для ресниц и бронзатор.

Принцесса Мария-Олимпия