Как выбрать цвет помады по типу внешности

Красивый макияж – это не только аккуратно нанесенные тени и ровная тушь, но и правильно выбранная помада. Однако определить идеальный цвет помады для своего типа внешности может быть не так просто. Перед тем, как выбирать цвет помады, важно понять, какой тип внешности вы имеете. Как известно, существует 4 основных типажа: весна, лето, осень и зима.

© Unsplash

Весна – люди этого типа обладают теплыми оттенками кожи, волос и глаз. Им свойственны светлые или золотистые волосы, у них зеленые, голубые или светло-коричневые глаза, а также светлый, часто с песочным оттенком тон кожи.

Людям типа «весна» лучше всего подходят коралловые, персиковые и розовые оттенки помады. Они создадут свежий и яркий образ, который хорошо сочетается с теплыми оттенками кожи, волос и глаз.

Лето – люди этого типа внешности тоже отличаются теплыми оттенками кожи, но более нейтральными, без ярко выраженных красок. Они имеют светлые или темные волосы, серые или голубые глаза и светлый тон кожи.

«Летние» люди могут выбирать более нежные и светлые оттенки помады, такие, как розовый, персиковый или светло-коричневый. Они дополнят нейтральные оттенки кожи и глаз, а также не будут слишком контрастировать с естественным оттенком губ.

Осень – теплые, насыщенные оттенки, каштановые, красноватые или медные волосы, глаза зеленые, серые или коричневые и темный тон кожи.

«Осенние» люди могут выбирать темные и глубокие оттенки помады: бордо, малиновый или красный. Они будут сочетаться с каштановыми и медными волосами, а также насыщенным тоном кожи и глаз.

Зима – холодные оттенки кожи, волос и глаз. Волосы могут быть черными или темно-каштановыми, глаза ярко-голубые, серые или темно-карие, кожа имеет розоватый оттенок.