Александра Бодлер разделась до нижнего белья в косплее на Трисс из «Ведьмака»
Российская модель Александра Caterpillar Бодлер предстала в образе Трисс Меригольд из The Witcher 3.
Косплей рыжеволосой чародейки получился весьма сексуальным, так как даже на фотографиях в одежде девушка демонстрирует свою упругую грудь.
Caterpillar не стала помещать Трисс в игровые локации, а показала более современный вариант героини. Модель находится в квартире и позирует на фоне окна.
Cq.ru
На первых кадрах косплеерша одета в классический костюм Трисс из «Ведьмака», на следующих — в зеленое нижнее белье, а на последнем уже голая нежится в ванной.