Александра Бодлер разделась до нижнего белья

Российская модель Александра Caterpillar Бодлер предстала в образе Трисс Меригольд из The Witcher 3.

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Косплей рыжеволосой чародейки получился весьма сексуальным, так как даже на фотографиях в одежде девушка демонстрирует свою упругую грудь.

Caterpillar не стала помещать Трисс в игровые локации, а показала более современный вариант героини. Модель находится в квартире и позирует на фоне окна.

Cq.ru