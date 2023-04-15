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Александра Бодлер разделась до нижнего белья в косплее на Трисс из «Ведьмака»

Российская модель Александра Caterpillar Бодлер предстала в образе Трисс Меригольд из The Witcher 3.

Александра Бодлер разделась до нижнего белья
© Cq.ru

Косплей рыжеволосой чародейки получился весьма сексуальным, так как даже на фотографиях в одежде девушка демонстрирует свою упругую грудь.

Caterpillar не стала помещать Трисс в игровые локации, а показала более современный вариант героини. Модель находится в квартире и позирует на фоне окна.

Cq.ru

На первых кадрах косплеерша одета в классический костюм Трисс из «Ведьмака», на следующих — в зеленое нижнее белье, а на последнем уже голая нежится в ванной.

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