Девушка показала лицо после макияжа немытыми кистями

Луайра (фамилия неизвестна) рассказала, что заметила красные пятна вокруг рта, которые выглядели как следы от ожогов. Спустя два дня они увеличились и распространились по всему лицу. Британка решила обратиться к врачу, который диагностировал у нее стригущий лишай. После этого девушка самостоятельно установила причину заражения грибковой инфекцией. По ее словам, она часто не мыла кисти и спонжи после нанесения макияжа и пользовалась ими повторно.