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5 главных ошибок в использовании масок для лица

Быстро, удобно и очень эффективно: маски давно стали одним из самых популярных продуктов для ухода за кожей лица. Но иногда это бьюти-средство способно принести гораздо больше вреда, чем пользы: так происходит, если допускать очень распространенные ошибки в использовании масок.

5 главных ошибок в использовании масок для лица
© WomanHit.ru

Неправильная подготовка

Действующие компоненты в маске должны глубоко проникнуть в кожу, чтобы эффект был заметным. А для этого кожу нужно подготовить и мицеллярной воды будет недостаточно. Чтобы маска работала, очистите кожу лица с помощью пенки или геля, а затем нанести тоник или тонер. Именно это средство открывает поры, позволяет коже стать более восприимчивой к компонентам следующих уходовым средствам.

Не учитывать тип кожи

Каждая маска решает индивидуальные задачи: например, питательная отлично подойдет для сухой кожи, но жирную сделает слишком напитанной и блестящей. Антивозрастные маски не решат проблем акне, а увлажняющие будут бесполезны, если вы страдаете от отеков. Изучите лицо и подбирайте продукт, который подходит именно вам.

Слишком долго держать маску

Оптимальное время, которое продукт должен находиться на лице, указано в инструкции. Но многие считают, что, чем дольше остается маска на коже, тем заметнее будет эффект. Это совсем не так: после определенного времени средство начинает вытягивать влагу из кожи, принося обратный эффект.

Не разглаживать маску

Если речь о тканевой или гидрогелевой маске, то ее эффективность во многом зависит от того, насколько плотно она прилегает к коже. Именно небольшая тяжесть на лице обеспечивает легкий дренажный эффект. Чтобы ткань лучше легла, можно ее немного надрезать в области лба, носа, подбородка, а затем сделать массаж прямо по маске роликом. Несложные действия сделают маску гораздо эффективнее.

Говорить с маской на лице

Любите поболтать, пока делаете бьюти-процедуры? Ведь любые мимические движения могут плохо отразиться на вашей коже и не дать ожидаемого эффекта. Лучше почитайте книгу, подремите немного или помедитируйте.

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