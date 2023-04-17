Во весь волос: мелкие кудри и гофре

Гофре и объемные кудри прически в духе юной Уитни Хьюстон восьмидесятых или Бейонсе образца нулевых вновь вернулись на подиумы. С воздушными, высокими и пышными укладками на показах весенне летнего сезона щеголяли модели Rochas и Tom Ford. Для их создания требуется время, но эффект того стоит!

Кручу-верчу

Природа наградила вас прямыми волосами, но тоже хочется побыть кудрявым облаком? Можно начать с простого приема: заплести на ночь косички, а с утра прочесать их щеткой. У профессионалов свои рецепты. Сперва обработать волосы праймером с эффектом термозащиты и легкой фиксации, высушить их феном и накрутить тонкими прядями на плойку маленького диаметра в шахматном порядке (одну от лица, другую по направлению к нему), дать остыть, а затем разобрать каждую прядь. Чтобы подчеркнуть текстуру и усилить объем, можно воспользоваться сухими средствами. А если требуется очень мелкий бес, накрутите тонкие пряди на палочку для суши — этот трюк можно нередко увидеть на бэкстейдже.