Косметолог дала советы по уходу за кожей лица в межсезонье

Переходный период между зимой и летом является одним из самых сложных для кожи лица. Сухость в помещениях особенно сказывается на кожном покрове, возникают проблемы с гидратацией. Поэтому в межсезонье бьюти-эксперты назначают увлажняющие препараты и процедуры. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала косметолог Наталия Рудыка.