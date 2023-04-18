Косметолог дала советы по уходу за кожей лица в межсезонье

Косметолог Рудыка дала советы по уходу за кожей лица в межсезонье
Переходный период между зимой и летом является одним из самых сложных для кожи лица. Сухость в помещениях особенно сказывается на кожном покрове, возникают проблемы с гидратацией. Поэтому в межсезонье бьюти-эксперты назначают увлажняющие препараты и процедуры. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала косметолог Наталия Рудыка.
«Нашей коже нужна гиалуроновая кислота, количество которой после 25 каждые 5 лет уменьшается на 5 %. Это вещество, удерживающее влагу. После зимнего периода кожа увлажняется намного хуже, поэтому препараты на основе этой кислоты весной активно назначаются», – поделилась косметолог.
Кроме того, увлажняет и тонизирует кожу популярная инъекционная процедура биоревитализация, добавила Рудыка. Также специалисты часто назначают препараты PRP (плазма), коллагенового ряда и витамины для мезотерапии.
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