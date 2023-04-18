Девушка чуть не погибла из-за популярной косметологической процедуры

Предпринимательница из Великобритании поделилась своей историей в Тиктоке. Пользовательница с никнеймом 77apparel вышла на связь с подписчиками из больничной палаты и рассказала о том, как чуть не погибла после подтяжки лица. Операцию делали в Турции. Процедура, к счастью, прошла успешно, но после девушка почувствовала, что очень хочет пить. Обезвоживание было настолько сильным, что пациентка без задней мысли выпила 14 литров воды за сутки. А проснувшись, поняла, что буквально не может дышать: живот, шея и ноги раздулись от отека.

«Я начала кричать на медсестер, но они не говорили по-английски. Других медиков не было: мы находились в частной больнице. Никто не знал, что делать. Медсестры плакали», — рассказала она.

В конце концов врачи вызвали других специалистов, которые сталкивались с подобными случаями. «Один должен был меня "отключить", а другой — обезводить мой организм. Всего на это у них было пять минут. Если бы средство не сработало, я бы умерла», — поделилась автор ролика. Всего через пять дней она вернулась домой. И несмотря на то, что результатом британка довольна, не факт, что рискнет еще раз делать процедуры в стране, где не знают ее родного языка. Даже если операция будет стоить в десять раз дешевле.