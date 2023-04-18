Модель Эльза Хоск показала фигуру в купальнике

34-летняя шведская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск опубликовала фотографию в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

© Соцсети

Эльза Хоск опубликовала фотографию, сделанную на пляже у бассейна.

Модель позировала в белоснежном купальнике и темных солнечных очках. Она сделала укладку с легкими локонами и показала лицо без макияжа.

Газета.Ru

Поклонники восхитились фигурой Эльзы Хоск и написали в комментариях: "Стиль!", "Красотка", "Завидуем такой фигуре", "Муза и икона стиля", "Красотка", "Просто огонь", "Невероятно сексуальная", "Невозможно прекрасна", "Шикарна", "Вот это сексуальная фигура".