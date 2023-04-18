Россиянкам назвали модные окрашивания волос на весну

«На коротких волосах лучше смотрятся однотонные техники — акцент лучше сделать не на рельеф, а на сложность цвета, его глубину или необычность. В коротких формах прекрасно смотрятся тотал блонд и глубокие темные оттенки. Длинные волосы — это огромное поле для различных техник — здесь оттенки варьируются от холодных перламутровых и пепельных до ярких золотисто-медных», — заявил собеседник издания.