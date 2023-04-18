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Россиянкам назвали модные окрашивания волос на весну

Российский технолог-колорист Кирилл Родионов назвал модные окрашивания волос на весну 2023 года. Его комментарий приводят «Вести Подмосковья».

Россиянкам назвали модные окрашивания волос на весну
© Лента.ру

Актуальными специалист назвал технику контуринга с эффектом выгоревших волос у лица и «скрытое» окрашивание яркими цветами. В рамках последнего разноцветные пряди, находящиеся в нижней части головы, закрыты прядями естественного оттенка.

При этом эксперт отметил, что при смене имиджа следует обращать внимание на тон глаз и кожи, а также учитывать длину волос.

«На коротких волосах лучше смотрятся однотонные техники — акцент лучше сделать не на рельеф, а на сложность цвета, его глубину или необычность. В коротких формах прекрасно смотрятся тотал блонд и глубокие темные оттенки. Длинные волосы — это огромное поле для различных техник — здесь оттенки варьируются от холодных перламутровых и пепельных до ярких золотисто-медных», — заявил собеседник издания.

Также в числе трендовых он выделил окрашивания Airtouch, балаяж и шатуш.

Ранее блогерша Карли Хите раскрыла три секрета здоровых волос. В одном из последних постов девушка рассказала, что каждую неделю втирает масло в корни волос, тем самым стимулируя их рост. Кроме того, по словам креатора, необходимо включить в повседневный уход массаж головы.

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