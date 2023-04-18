Перечислены способы борьбы с целлюлитом

Скорректировать внешний вид при данной проблеме может помочь правильное питание с ограничением употребления сахара, а также регулярная физическая активность, например, кардиотренировки и растяжка. В то же время эксперт призвала воздержаться от курения и алкоголя, пить больше воды, чтобы поддерживать увлажненность кожи, избегать стрессов и хорошо высыпаться.