Перечислены способы борьбы с целлюлитом
Российский косметолог Елена Богатова перечислила способы борьбы с целлюлитом. Ее комментарий приводит Pravda.Ru.
Скорректировать внешний вид при данной проблеме может помочь правильное питание с ограничением употребления сахара, а также регулярная физическая активность, например, кардиотренировки и растяжка. В то же время эксперт призвала воздержаться от курения и алкоголя, пить больше воды, чтобы поддерживать увлажненность кожи, избегать стрессов и хорошо высыпаться.
Кроме того, специалистка включила в список различные виды массажа и посоветовала использовать косметические препараты, содержащие кофеин, ретинол, растительные экстракты и антиоксиданты, которые помогают снизить воспаление. Также следует отказаться от чрезмерно облегающей одежды, заменив ее на более свободные наряды, заявила собеседница издания.