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Перечислены способы борьбы с целлюлитом

Российский косметолог Елена Богатова перечислила способы борьбы с целлюлитом. Ее комментарий приводит Pravda.Ru.

Перечислены способы борьбы с целлюлитом
© Lenta.ru

Скорректировать внешний вид при данной проблеме может помочь правильное питание с ограничением употребления сахара, а также регулярная физическая активность, например, кардиотренировки и растяжка. В то же время эксперт призвала воздержаться от курения и алкоголя, пить больше воды, чтобы поддерживать увлажненность кожи, избегать стрессов и хорошо высыпаться.

Кроме того, специалистка включила в список различные виды массажа и посоветовала использовать косметические препараты, содержащие кофеин, ретинол, растительные экстракты и антиоксиданты, которые помогают снизить воспаление. Также следует отказаться от чрезмерно облегающей одежды, заменив ее на более свободные наряды, заявила собеседница издания.

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