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1 час назад

В сети восхитились моложавой внешностью 51-летней женщины в стильных нарядах

Lenta.ru

Блогерша Кэролайн Баудино примерила на камеру стильные наряды и восхитила подписчиков в сети моложавым внешним видом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В сети восхитились моложавой внешностью 51-летней женщины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сначала на размещенных кадрах 51-летняя инфлюэнсерша с никнеймом beingcaroline, чей блог насчитывает более 26,8 тысячи подписчиков, предстала перед зрителями в белых спортивных штанах, мешковатой черной кофте и меховых тапочках бренда Louis Vuitton. В качестве аксессуаров юзерша выбрала оранжевую шапку и солнцезащитные очки.

«Люди думают, что я должна одеваться именно так в своем возрасте», — подписала она видео.

Затем женщина продемонстрировала наряд, состоящий из серой толстовки, черных классических брюк со стрелками и коричневых сапог на высоком каблуке. Свой образ Баудино дополнила маленькой зеленой сумкой на тонком ремешке и многочисленными украшениями в виде браслетов и колье.

«Как на самом деле я выгляжу», — призналась она.

Подписчики оценили внешний вид героини публикации в комментариях под постом.

«Оба наряда просто восторг, если честно», «Мне кажется, я могла бы так нарядить свою маму», «Вау, поддерживаю вас!» — написали они.

Красота,Louis Vuitton,
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