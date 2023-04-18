Косметолог оценила пользу зубной пасты для борьбы с прыщами

Скрабы на основе соды и лимонной кислоты небезопасны для здоровья кожи и могут заметно ухудшить ее состояние, предупредили косметологи Ксения Мартынова и Анна Айдарова. О вреде некоторых других народных методов ухода за эпидермисом они рассказали в беседе с «Газетой.Ru».
Агрессивное воздействие пищевой соды и лимонного сока на кожу разрушает ее защитный барьер, приводит к появлению пигментных пятен, воспалениям и шелушениям, объяснила Мартынова. Ее коллега, Анна Айдарова, оценила пользу народного совета подсушивать прыщи зубной пастой и сочла его небезопасным.
Также, по словам Мартыновой, обладателям чувствительной кожи и страдающим куперозом и розацеа лучше отказаться от идеи протирать лицо кубиками льда, чтобы не спровоцировать обострение уже имеющихся проблем.
Помимо этого специалистки призвали не использовать жирные сливки для ухода за нежной кожей век, так как этот способ приводит к отекам и закупорке пор.