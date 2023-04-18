Косметолог оценила пользу зубной пасты для борьбы с прыщами

Скрабы на основе соды и лимонной кислоты небезопасны для здоровья кожи и могут заметно ухудшить ее состояние, предупредили косметологи Ксения Мартынова и Анна Айдарова. О вреде некоторых других народных методов ухода за эпидермисом они рассказали в беседе с «Газетой.Ru».

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Агрессивное воздействие пищевой соды и лимонного сока на кожу разрушает ее защитный барьер, приводит к появлению пигментных пятен, воспалениям и шелушениям, объяснила Мартынова. Ее коллега, Анна Айдарова, оценила пользу народного совета подсушивать прыщи зубной пастой и сочла его небезопасным.

Также, по словам Мартыновой, обладателям чувствительной кожи и страдающим куперозом и розацеа лучше отказаться от идеи протирать лицо кубиками льда, чтобы не спровоцировать обострение уже имеющихся проблем.