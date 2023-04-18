Блогерша показала неожиданные последствия увеличения губ

Блогерша Кейтлин (фамилия неизвестна) показала неожиданные последствия коррекции формы губ. О неудачном сеансе у косметолога она рассказала в своем TikTok -аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом @_ca7tlyn призналась, что решила изменить внешность у специалиста. По ее словам, косметолог воспользовалась необычной техникой увеличения губ. Сначала доктор растворила введенный ранее филлер, а затем вколола новый препарат под кожу и заклеила губы специальным косметическим скотчем, чтобы изменить их натуральную форму.