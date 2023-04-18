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1 час назад

Блогерша показала неожиданные последствия увеличения губ

Lenta.ru

Блогерша Кейтлин (фамилия неизвестна) показала неожиданные последствия коррекции формы губ. О неудачном сеансе у косметолога она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Блогерша показала неожиданные последствия увеличения губ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом @_ca7tlyn призналась, что решила изменить внешность у специалиста. По ее словам, косметолог воспользовалась необычной техникой увеличения губ. Сначала доктор растворила введенный ранее филлер, а затем вколола новый препарат под кожу и заклеила губы специальным косметическим скотчем, чтобы изменить их натуральную форму.

Инфлюэнсерша продемонстрировала результат проведенной процедуры. В ролике видно, что губы героини публикации стали чересчур большими и неровными. Помимо этого, на лице юзерши присутствует отек.

«Это то, с чем я в итоге осталась. Пустая трата денег», — посетовала она.

Подписчики возмутились работой матера в комментариях под постом.

«Я не знаю, как профессиональный практикующий специалист может так неудачно сработать», «Надеюсь, ты в порядке», «Что, черт возьми, они сделали и какие материалы использовали?» — высказались они.

Красота,
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