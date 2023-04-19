Черты, которые есть во внешности всех аристократов

Как понять, что перед вами представитель знатного рода.
Все мы слышали об аристократичной внешности, но вот сказать точно, по каким признакам она определяется, может не каждый. А ведь у абсолютного большинства людей высокого происхождения есть общие черты, которые вы, возможно, не замечали.
Может, и у вас они есть?
Одним из самых ярких признаков аристократического происхождения можно назвать высокий ровный лоб. Благородные господа и дамы во все времена старались максимально подчеркнуть высоту лба с помощью косметики и хитростей с париками. Да и сегодня высокий лоб в почете — визажисты всячески пытаются сделать акцент на этой части лица, если у модели подходящий для этих целей лоб. Однако среди простых людей каких-то триста лет назад высокий лоб считался патологией — человек с высоким лбом считался рахитичным.
Согласитесь, от осанки всегда зависит то, как нас воспринимают окружающие. Если проблем с позвоночником нет, походка отличается легкостью, а фигура в целом кажется более утонченной. Чтобы не забывать держать спину прямой, аристократы прошлого, в основном женщины, шли на жертвы — всевозможные корсеты и даже деревянные приспособления шли в ход. Сегодня совсем не обязательно мучить себя опасными элементами гардероба, достаточно посвящать растяжке и йоге пару часов в неделю, чтобы поддерживать суставы и весь позвоночник в хорошем состоянии.
Сразу же приходят на ум римские статуи, которые имели отличительную особенность — внушительную горбинку. В настоящее время женщины уже не хвастаются этой «изюминкой» внешности и стремятся от нее избавиться, и очень зря. Представители знатных родов практически всегда имели горбинку, а вот прямой нос чаще всего считался признаком низкого происхождения. Еще хуже, если у девушки был нос с массивным кончиком — для аристократки прошлого это была настоящая трагедия. Если и у вас акцентный нос, возможно, и не стоит ничего менять? Операция лишь сделает вас такой же, как и все.