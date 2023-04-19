Черты, которые есть во внешности всех аристократов

Как понять, что перед вами представитель знатного рода.

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Все мы слышали об аристократичной внешности, но вот сказать точно, по каким признакам она определяется, может не каждый. А ведь у абсолютного большинства людей высокого происхождения есть общие черты, которые вы, возможно, не замечали.

Может, и у вас они есть?

Высокий лоб

Одним из самых ярких признаков аристократического происхождения можно назвать высокий ровный лоб. Благородные господа и дамы во все времена старались максимально подчеркнуть высоту лба с помощью косметики и хитростей с париками. Да и сегодня высокий лоб в почете — визажисты всячески пытаются сделать акцент на этой части лица, если у модели подходящий для этих целей лоб. Однако среди простых людей каких-то триста лет назад высокий лоб считался патологией — человек с высоким лбом считался рахитичным.

Прямая спина

Согласитесь, от осанки всегда зависит то, как нас воспринимают окружающие. Если проблем с позвоночником нет, походка отличается легкостью, а фигура в целом кажется более утонченной. Чтобы не забывать держать спину прямой, аристократы прошлого, в основном женщины, шли на жертвы — всевозможные корсеты и даже деревянные приспособления шли в ход. Сегодня совсем не обязательно мучить себя опасными элементами гардероба, достаточно посвящать растяжке и йоге пару часов в неделю, чтобы поддерживать суставы и весь позвоночник в хорошем состоянии.

Нос с горбинкой