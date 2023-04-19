$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

Блогерша с волосатой спиной ответила критикующим ее внешность хейтерам

Lenta.ru

Блогерша с растительностью на теле Спенсер Барбоза из Канады ответила критикующим ее внешний вид хейтерам фразой «я женственная». Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

Блогерша с волосатой спиной ответила критикующим ее внешность хейтерам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах автор ролика продемонстрировала густые волосы на руках и спине в районе поясницы. При этом она отметила, что некоторые юзеры говорят ей побриться и называют неженственной.

«Я женственна. И я не спрашивала вашего мнения», — парировала инфлюэнсерша, призвав объединяться девушек с подобными особенностями внешности.

Зрители высказали свое мнение о ситуации в комментариях.

«Значит, это нормально? Я так беспокоюсь о своих волосах на спине», «Если волосы на теле неженственны, то почему женщины рождаются с ними?», «Давайте сделаем нормой волосы на спине, руках и животе», — заявили пользователи сети.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий