7 универсальных оттенков помады, которые идут всем

Без правильного оттенка помады даже самый удачный макияж смотрится незавершенным. Но подобрать цвет, который подчеркивает достоинства внешности, не так просто. Поэтому визажисты советуют приобрести несколько оттенков универсальных оттенков помады, которые подходят всем и отлично смотрятся с любым нарядом, аксессуарами и цветом волос.

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Нюдовая помада с коралловым подтоном

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Этот оттенок выполняет главную функцию, он отлично освежает. Достаточно воспользоваться консилером и нанести на губы нюдовую персиковую помаду. Вы будете выглядеть отдохнувшей и свежей.

Отдайте предпочтение помаде с легким блеском, так губы будут выглядеть более объемными и ухоженными.

Красные помады

Яркий оттенок необходимо иметь в косметичке каждой девушке: он создает женственный, кокетливый образ даже при самом повседневном наряде. Важно выбирать помаду с холодным подтоном: с ней зубы будут казаться белее, а глаза ярче. Соблюдайте важное правило, если выбрали красную помаду, обязательно воспользуйтесь тональным кремом, иначе помада подчеркнет все несовершенства.

Розовая помада

Это настоящий хит сезона, розовая помада делает лицо молодым, женственным, очень милым. Важно выбрать не слишком яркий оттенок, а затем прибегнуть к лайфхаку: нанести помаду не только на губы, но и на щечки. Лицо будет выглядеть очень гармонично и свежо.

Бежевая блестящая помада

Дань 80-м и 90-м сейчас на пике популярности: такая помада требует ярких ресниц и, возможно, стрелок, но в их компании смотрится очень элегантно и стильно.

Персиковая помада

Идеальный для лета оттенок, который особенно выигрышно выглядит на загорелой коже. Не забудьте захватить персиковый блеск в отпуск, иногда его достаточно для придания лицу свежести и привлекательности, даже ресницы красить не придется.

Помада в коричневых тонах

Один из главных бьюти-трендов 90-х, вновь вернувшихся в моду, — помада в коричневых оттенках. Правильно подобранная коричневая помада не только освежит образ, но и сделает его визуально более изысканным.

Помада в розово-сливовом оттенке