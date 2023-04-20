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«Самая татуированная женщина Британии» показала фото топлес

Англичанка Бекки Холт из графства Чешир, которую в сети прозвали самой татуированной женщиной Британии, показала фанатам откровенную фотографию. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, насчитывающем 152 тысячи подписчиков (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Самая татуированная женщина Британии» показала фото топлес
© Лента.ру

Известно, что тело модели на 95 процентов покрыто татуировками в виде орнаментов, фантастических героев и надписей. На размещенном в соцсети кадре 35-летняя женщина позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Ее образ дополняют длинные перчатки из черной прозрачной ткани, а также яркий макияж.

Поклонники высказали свой восторг Холт в комментариях.

«Современная Мэрилин Монро!», «Похожа на Мадонну. Очень красивое тело», «Я подписана на тебя несколько лет и без ума от твоих татуировок — очень необычно и привлекательно», — похвалили они.

В мае 2022 года Бекки Холт показала своего избранника и удивила фанатов. После отношений с мужчинами, которые разделяли интерес модели к татуировкам, она начала встречаться с 23-летним хирургом, на теле которого нет ни одного рисунка.

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