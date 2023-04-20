Косметические средства, которые дают максимальный эффект в комплексе

Даже самые эффективные средства по уходу за кожей лучше работают в комплексе, чем по отдельности.

Фото: Российская газета Российская газета

Мы собрали коллекции косметики, для создания которых использовались запатентованные технологии, инновационные ингредиенты и самые качественные составляющие. Стоят они недешево - но они того стоят. Для ритуала ухода имеет смысл выбрать регулярное время. Возможно, лучшим началом для этого будет время путешествия или отдыха, когда заниматься собой - в радость.

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La Mer

Коллекция Genaissance предназначена для знакомства с маркой. Включает средства, основанные на морских ферментах и эксклюзивных комплексах ингредиентов, которые делают эти формулы La Mer уникальными. Обновление кожи и сокращение мимических и возрастных морщин заметно уже с первого прикосновения после использования.

Cle de Peau

В обновленной линии Synactif марка использует революционный комплексный метод, созданный на основе спа-процедур, выводящих токсины. Эти средства удаляют загрязнения, придают четкость контурам лица, помогают вернуть коже красоту, так что она выглядит сияющей, гладкой и упругой. Предлагается комплексная программа дневного и вечернего ухода.

La Prairie

Ритуал красоты Pure Gold сохраняет сияние кожи с помощью диффузной системы The Pure Gold Diffusion System. Этот ритуал, обогащенный чистым золотом, помогает оживить и восстановить кожу. В набор входит пять средств: по два размера сыворотки Pure Gold Radiance Concentrate и крема для лица Pure Gold Radiance Cream, а также крем Pure Gold Radiance Eye Cream для сияния области вокруг глаз. Ритуал хранится в кейсе, созданном по правилам Баухауса - форма и функция в идеальной гармонии.

ReVive

Коллекция Intensite Collection состоит из пяти омолаживающих средств, специально созданных для борьбы с серьезными признаками старения кожи. Они основаны на биообновляющей технологии, обеспечивающей естественное омоложение.

Bellefontaine

Набор "Золотая икра" состоит из двух эффективных средств для антивозрастного ухода. Крем-концентрат с формулой, насыщенной антиоксидантами и восстанавливающими веществами, помогает улучшить регенерацию кожи. Легкая увлажняющая сыворотка содержит экстракт икры и частицы золота.

Anne Semonin