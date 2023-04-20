Дерматолог: весенний загар способен навредить коже

«Загорать подолгу вредно, потому что это очень большая нагрузка на кожу. Надо учитывать, что воздействие ультрафиолетового излучения зависит от типа кожи и полезно только в определенные часы. <…> В [весенний сезон] можно загорать только до 11 и после 16 часов. По времени весной рекомендуется загорать не более 30-60 минут», — отметила Елена Кудашкина в интервью радио Sputnik.