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1 час назад

Дерматолог Кудашкина: весенний загар способен навредить коже

Ura.Ru

Весенний загар в весенний период может навредить коже из-за иного воздействия ультрафиолетового излучения и большой солнечной нагрузки на кожу. Об этом предупредила врач-дерматолог Елена Кудашкина.

Дерматолог: весенний загар способен навредить коже
Фото: Ura.ruUra.ru

«Загорать подолгу вредно, потому что это очень большая нагрузка на кожу. Надо учитывать, что воздействие ультрафиолетового излучения зависит от типа кожи и полезно только в определенные часы. <…> В [весенний сезон] можно загорать только до 11 и после 16 часов. По времени весной рекомендуется загорать не более 30-60 минут», — отметила Елена Кудашкина в интервью радио Sputnik.

Она подчеркнула, что также летом стоит воздержаться от длительного загара — не более получаса, а после обеда лучше загорать не более 15 минут.

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