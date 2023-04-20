$81.65+0.0589.37-0.20

Раскрыт способ почистить белые кроссовки с помощью домашних средств

Директор бренда чистящих средств Clean Living International Сью Колдуэлл из Англии раскрыла способ почистить белые кроссовки с помощью домашних продуктов. Ее комментарий приводит Express.

Раскрыт способ почистить белые кроссовки с помощью домашних средств
© Лента.ру

Специалистка посоветовала удалять загрязнения с данной обуви с помощью соды, белого уксуса и горячей воды. Ингредиенты следует смешать в сосуде таким образом, чтобы получилась паста.

«Смесь начнет шипеть, после чего вы можете просто нанести ее на изделие и оставить на несколько минут», — пояснила эксперт по уборке.

Затем, по словам собеседницы издания, нужно втереть полученную смесь в материал внутри и снаружи круговыми движениями посредством старой зубной щетки или чистящей щетки с жесткой щетиной. В заключение необходимо промыть кроссовки горячей водой, указала Колдуэлл.

Ранее блогерша с никнеймом @mlovehdz_ показала простой способ почистить белые кроссовки. По словам девушки, избавить обувь от загрязнений и вернуть ей почти новый вид поможет раствор из двух ингредиентов. Так, следует смешать пищевую соду и средство для мытья посуды в горячей воде и оставить в ней испачканные изделия, посоветовала она.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий