4 неочевидные привычки, которые провоцируют морщины

В то время как одни женщины сталкиваются с первыми морщинами уже в 25 лет, кожа других остается гладкой даже после 40.

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Подчас дело не только в наследственности, но также в некоторых привычках, которые провоцируют возникновение морщин.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Вы едите мало белка

С возрастом белка в рационе должно становиться больше, а вот от сахара лучше вообще отказаться. Кроме того, не стоит забывать о приеме витаминов и макроэлементов. Чтобы узнать, каких недостает именно вам, нужно сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.

Вы мало двигаетесь

Отсутствие физических нагрузок чревато не только набором веса, но также нарушением кровообращения, изменением осанки и нарушением питания клеток. Все это, в частности, приводит к появлению заломов и морщин на лице. Специалисты рекомендуют интенсивно двигаться хотя бы 40-50 минут в день.

Вы не следите за здоровьем зубов

С течением лет у людей стираются зубы и уменьшаются пропорции, расстояния челюстной зоны. Вследствие этого очертания лица начинают "плыть", натяжение кожного покрова ухудшается, а вместе с ним и функционирование лицевых мышц.

Вы не следите за осанкой