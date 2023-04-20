Меган Маркл раскрыла свой главный секрет красоты

Герцогиня Сассекская находится в прекрасной форме и довольно быстро восстановила фигуру после двух беременностей. В новом интервью Меган Маркл рассказала, как она это сделала и раскрыла свой главный секрет красоты.

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Меган Маркл не только одна из самых обсуждаемых женщин мира, но и очень привлекательная особа. Имея кинематографическое прошлое жена принца Гарри привыкла следить за своей внешностью и контролировать вес.

Родив сыну короля Великобритании двоих наследников Меган, кажется, ни на сантиметр не прибавила в талии. Она все также стройна и изящна. В чем секрет герцогини Сассекской? На этот вопрос она ответила журналистам лично.

В новом интервью 41-летняя экс-актриса призналась, что для сохранения гибкости она раз в неделю занимается пилатесом, а еще увлекается «горячей йогой», в которой традиционные асаны выполняются в разогретом до 40 градусов помещении.

Особых диет герцогиня не придерживается, будучи убеждена — нельзя истязать себя запретами в еде. Сама она тем не менее старается не употреблять вредную пищу, но порой дает слабину. Лучшее, что можно сделать — говорит герцогиня — быть умеренными. Впрочем, не йога и не рацион питания помогают Меган выглядеть так восхитительно.