Эксперт предупредила о смертельной опасности «домашней» косметологии

В попытках сэкономить на красоте многие россиянки обращаются к услугам косметологов на дому. Бьюти-эксперт Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» рассказала об опасности таких процедур и объяснила, почему они могут закончиться смертельным исходом.

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Основной причиной, почему россияне выбирают услуги домашних косметологов, является экономия. Их не смущают ни кустарные условия, ни отсутствие специализированного оборудования. Более того, клиенты таких косметологов даже не знают, какой именно препарат и в каком объеме они получили. Самое неприятное, что при возникновении осложнений после процедуры далеко не каждый врач возьмется за исправление последствий.

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Косметолог Марият Мухина предупреждает: попытка сэкономить при обращении к мастеру на дому может обернуться еще большими расходами. Дело в том, что такие «специалисты» зачастую не имеют ни лицензии, ни сертификатов. Препараты, которые они используют для «уколов красоты», могут быть приобретены на черном рынке, да и к условиям их хранения также может возникнуть немало вопросов — в крайнем случае препараты и вовсе могут оказаться подделкой. Именно недостаточная квалификация, экономия на расходных материалах и отсутствие стерильных условий могут привести к весьма печальным последствиям для здоровья.

«Рискуя здоровьем, люди все равно пользуются услугами таких косметологов-"домушников". Женщинам хочется иметь пухлые губы, хочется избавиться от морщин, поменять форму носа и ягодиц — и заплатить за это не более 10 тыс. рублей. Такие процедуры нередко заканчиваются заражением и некрозом. Но самое ужасное, что человек, получивший осложнение, ничего не может предъявить. У него нет ни чеков, ни договора, и он полностью беззащитен. Недобросовестный косметолог просто заблокирует телефон. Придется разбираться через полицию, но, как правило, на это просто не остается ни сил, ни здоровья. Мошенники пользуются такой беззащитностью пациентов», — предупреждает косметолог в комментарии для «Слово и Дело».

Косметологические процедуры, инъекции на дому могут обернуться не просто осложнением, а летальным исходом. В лице сосредоточено огромное количество сосудов, нервных клеток и окончаний. Один «промах» — и заражение может достигнуть мозга. Более того, для проникновения в кожные покровы необходима абсолютная стерильность — чистота не только шприцов и тампонов, но и воздуха.

«Здесь нужна абсолютная стерильность. Воздух в кабинете должен стерилизоваться, должна быть организована вентиляция определенным образом, у мастера должна быть санитарная книжка — вы должны быть уверены, что он не заразит вас опасной инфекцией — ВИЧ или СПИД. Если мы игнорируем безопасность, то в итоге мы потратим еще больше денег. Вроде как мы хотели сэкономить, а получается, что попадаем на невероятные расходы и проблемы».

Косметолог призвала приравнять мастеров на дому к юридическим лицам и ввести серьезную ответственность в случае серьезных осложнений. К сожалению, далеко не все из них оказываются добросовестными и при неудачной процедуре могут просто пропасть, заблокировать телефон и больше никогда не связаться со своей жертвой.