$81.62-0.0489.46+0.09

Российский врач назвала самые опасные пластические операции для женщин

Российский пластический хирург, косметолог Надежда Петраш назвала самые опасные пластические операции для женщин. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

Врач назвала самые опасные пластические операции для женщин
© Lenta.ru

В список вошла липосакция, которая чревата инфекцией, кровотечением, тромбозами и может привести к летальному исходу, отметила врач. В то же время в перечне оказалась ринопластика, также грозящая инфекцией и кровотечением, а помимо того — деформацией носа и проблемами с носовым дыханием.

При этом нижняя блефаропластика может спровоцировать выворот века, а подтяжка лица — стать причиной его деформации. В свою очередь, специалистка указала на рискованность проведения повторных операций, после которых сложнее проходит восстановительный период.

В марте врач Николь Джеймс раскрыла опасные последствия популярных косметологических процедур. По словам инфлюэнсерши с никнеймом doctor.nicolej, нитевой лифтинг может привести к заражению крови, опущению глаз, а также многочисленным шрамам на коже. Также в список вошла техника по увеличению губ методом russian lips.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий