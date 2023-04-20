Как удалось похудеть звезде «Постучись в мою дверь»

Фанаты турецких сериалов и, в частности, нашумевшего «Постучись в мою дверь» до сих пор гадают, как актрисе Ханде Эрчел удалось избавиться от лишних килограммов и обрести столь роскошную форму. Причем в рекордно короткие сроки. Сама звезда раскрывать своих секретов не спешила. Но тайное рано или поздно становится явным.

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В турецких СМИ появилась информация, что худела актриса на жидкой диете. Чтобы запустить стремительный процесс избавления от лишних килограммов, Ханде целую неделю питалась бульонами и водой и похудела за это время на целых 5 килограммов! Но повторять такое не рекомендуем. Это и тяжело, и может быть опасно для здоровья. В любом случае консультация врача обязательна. А у Ханде Эрчел просто не было выбора — похудеть за неделю ей было нужно, чтобы получить роль.

После этого актриса полностью скорректировала свой рацион, стала усиленно заниматься спортом, и таким образом ей удается оставаться в желаемом весе. Ханде следит за тем, чтобы в ее рационе было достаточно белка, перекусывает зелеными яблоками и пьет воду с корицей: этот компонент улучшает обмен веществ, выводит шлаки и токсины, а еще делает сон более качественным.