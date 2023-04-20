$81.62-0.0489.46+0.09

Как удалось похудеть звезде «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел: раскрываем секрет

Фанаты турецких сериалов и, в частности, нашумевшего «Постучись в мою дверь» до сих пор гадают, как актрисе Ханде Эрчел удалось избавиться от лишних килограммов и обрести столь роскошную форму. Причем в рекордно короткие сроки. Сама звезда раскрывать своих секретов не спешила. Но тайное рано или поздно становится явным.

Как удалось похудеть звезде «Постучись в мою дверь»
© Super.ru

В турецких СМИ появилась информация, что худела актриса на жидкой диете. Чтобы запустить стремительный процесс избавления от лишних килограммов, Ханде целую неделю питалась бульонами и водой и похудела за это время на целых 5 килограммов! Но повторять такое не рекомендуем. Это и тяжело, и может быть опасно для здоровья. В любом случае консультация врача обязательна. А у Ханде Эрчел просто не было выбора — похудеть за неделю ей было нужно, чтобы получить роль.

После этого актриса полностью скорректировала свой рацион, стала усиленно заниматься спортом, и таким образом ей удается оставаться в желаемом весе. Ханде следит за тем, чтобы в ее рационе было достаточно белка, перекусывает зелеными яблоками и пьет воду с корицей: этот компонент улучшает обмен веществ, выводит шлаки и токсины, а еще делает сон более качественным.

По материалам турецкого издания Takvim.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий