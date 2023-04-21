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Жена Бибера снялась в нижнем белье в душе

Американская модель Хейли Бибер поделилась снимками в откровенном образе и восхитила подписчиков.

Жена Бибера снялась в нижнем белье в душе
© Lenta.ru

Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жена певца Джастина Бибера позировала перед фотографом в душе в кожаной куртке оверсайз коричневого цвета, надетой поверх белого нижнего белья. Ее образ дополнили высокие носки в тон комплекта. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лицо нанесли нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней было кольцо с драгоценным камнем.

Lenta.ru
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