Жена Бибера снялась в нижнем белье в душе

Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жена певца Джастина Бибера позировала перед фотографом в душе в кожаной куртке оверсайз коричневого цвета, надетой поверх белого нижнего белья. Ее образ дополнили высокие носки в тон комплекта. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лицо нанесли нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней было кольцо с драгоценным камнем.