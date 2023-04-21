$81.62-0.0489.46+0.09
2 часа назад

Как выглядит девушка, которая сделала 100 пластических операций

Super.ru

Китаянка по имени Ву Сяочэнь впервые легла под нож хирурга в 14 лет — в клинику ее привела мама. Дело в том, что девушка с детства страдала аутоиммунным заболеванием и пила таблетки, из-за которых набрала вес.

Как выглядит девушка, которая сделала 100 пластических операций
Фото: Super.ruSuper.ru

Мама Ву Сяочэнь видела, как дочь комплексует, и сделала ей подарок — оплатила липосакцию бедер. Правда, эта часть тела была далеко не единственной, не устраивавшей юную китаянку.

Следующая процедура была на лице — девушке вставили в щеки силиконовые импланты, через некоторое время в грудь, на очереди были рино- и блефаропластика.

«Я стала стройнее, красивее и поняла, что могу привлекать к себе внимание, как знаменитости. Со временем я перестала заботиться, что обо мне подумают люди, и стала зависимой от хирургии», — призналась Ву Сяочэнь в интервью Oddity Central.

Сейчас китаянке 33 года. За 15 лет она перенесла более 100 различных процедур и пять раз полностью переделала свою внешность.

Super.ru

На свое увлечение Ву Сяочэнь потратила уже больше четырех миллионов юаней, а это около 42 миллионов рублей. Но, надо сказать, внешность окупилась сполна, а теперь приносит прибыль.

Сейчас у китаянки две собственные клиники пластической хирургии, а сама она — кумир для многих азиаток. Правда, Ву Сяочэнь при каждом удобном случае отмечает, чтобы девушки ни в коем случае не следовали ее примеру и не делали пластические операции в детстве.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий