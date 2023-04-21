Как выглядит девушка, которая сделала 100 пластических операций

Китаянка по имени Ву Сяочэнь впервые легла под нож хирурга в 14 лет — в клинику ее привела мама. Дело в том, что девушка с детства страдала аутоиммунным заболеванием и пила таблетки, из-за которых набрала вес.

Фото: Super.ru Super.ru

Мама Ву Сяочэнь видела, как дочь комплексует, и сделала ей подарок — оплатила липосакцию бедер. Правда, эта часть тела была далеко не единственной, не устраивавшей юную китаянку.

Следующая процедура была на лице — девушке вставили в щеки силиконовые импланты, через некоторое время в грудь, на очереди были рино- и блефаропластика.

«Я стала стройнее, красивее и поняла, что могу привлекать к себе внимание, как знаменитости. Со временем я перестала заботиться, что обо мне подумают люди, и стала зависимой от хирургии», — призналась Ву Сяочэнь в интервью Oddity Central.

Сейчас китаянке 33 года. За 15 лет она перенесла более 100 различных процедур и пять раз полностью переделала свою внешность.

Super.ru

На свое увлечение Ву Сяочэнь потратила уже больше четырех миллионов юаней, а это около 42 миллионов рублей. Но, надо сказать, внешность окупилась сполна, а теперь приносит прибыль.