4 домашних бьюти-средства, от которых стоит отказаться
В попытках сэкономить женщины нередко прибегают к подручным средствам в уходе за лицом и телом.
Казалось бы – зачем переплачивать за дорогостоящую косметику, когда можно добиться заметного эффекта и от продуктов, которые всегда под рукой?
Однако чаще всего продукты оказываются неэффективны, а порой и вовсе могут навредить. Подробнее о домашних бьюти-средствах, от которых давно пора отказаться – в материале "Рамблера".
Кофе
Самодельные кофейные скрабы могут провоцировать микроразрывы и закупорку пор. После такой процедуры придется потратить немалую сумму на "реанимирующие" средства. Вот почему вместо того, чтобы экспериментировать с кофейной гущей, куда лучше воспользоваться мягким отшелушивающим средством.
Лимон
Кислоты, содержащиеся в лимоне, не подходят для местного применения. Лимон делает кожу крайне чувствительной к ультрафиолетовому излучению, что повышает риск изменения цвета, солнечных ожогов и прочих повреждений. Качественная альтернатива – сыворотка с витамином C.
Уксус
Некоторые бьюти-блогеры рекомендуют использовать уксус в качестве тоника для лица. Однако уксус может вызвать серьезное раздражение и даже нанести химический ожог. Стоит ли рисковать?
Зубная паста
Зубную пасту советуют наносить на прыщи для быстрого избавления от них. Вот только паста сушит кожу и вызывает шелушение, из-за чего на месте прыща очень скоро может оказаться неприглядный рубец.