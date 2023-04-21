Как избавиться от седины с помощью питания

Самый простой и быстрый способ избавиться от седины — это закрасить ее. Но что делать, если не хочется использовать химические краски, а хочется сохранить натуральность и качество волос, при этом избавившись от проседи?

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Оказывается, что от седины, которая появилась менее 3 лет назад, вполне можно избавиться, изменив питание.

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Рекомендации по рациону дает нутрициолог, автор самой популярной в России программы о питании Вероника Хуснутдинова.

Появления седины

Для начала разберемся почему седина проявляется. Главная причина — это снижение в организме уровня выработки меланина и накопление перекиси водорода в луковицах.

Гормональный дисбаланс.

Хронический или острый стресс.

Плохое питание и недостаток витаминов.

Плохое пищеварение.

Загрязнение окружающей среды.

Курение и алкоголь.

Агрессивные средства для волос (то есть окрашивание волос вызывает еще бОльшую седину).

Заболевания щитовидной железы.

Аутоиммунные заболевания.

Генетическая предрасположенность. Происходит это по разным причинам:

Для того, чтобы избавиться от седины, нужно последовательно работать с каждым из этих пунктов. Если тщательно заботиться и следить за собой, то вероятность возвращения натурального цвета волос возрастет в разы.

Питание

Наш рацион напрямую влияет на многие процессы в организме и на качество волос. Неправильное питание способно спровоцировать появление седины. Например, седина, в том числе, может появляться из-за множественных витаминных недостатков.

Протокол для восстановления витаминных дефицитов: Питание — сезонное, цельными продуктами. Рекомендуется полностью исключить продукты с пустыми калориями. То есть не содержащие витамины и минералы: рафинированные продукты, фастфуд. Желательно исключить продукты, на которые у вас есть пищевая непереносимость. Без этой основы ничего не изменится. Даже соблюдение этих правил иногда бывает достаточно для того, чтобы цвет начал восстанавливаться.

Частые нутритивные дефициты: селен, кальций, медь, витамины группы В: В5 (пантотеновая кислота), В6, В7 (биотин), B9, B10 (парааминобензойная кислота), B12, йод, магний, омега-3, цинк, аминокислоты тирозин и метионин. А также часто бывает анемия при ранней седине.

Витамин Д. С возрастом мы производим меньше фермента каталазы, из-за чего не расщепляется перекись водорода, которая накапливается в волосяных луковицах, что влияет на появление седины. Витамин Д увеличивает выработку и активность каталазы.

Не стоит заниматься самолечением, для того, что разобраться с вашими индивидуальными нутритивными дефицитами, лучше сдать анализы и проконсультироваться с врачом или нутрициологом.

Хлорофилл, который содержится в зеленых соках, особенно в соке витграсс. Сок сныти, крапивы и лопуха. Крапива и листья лопуха в любом виде — самые эффективные средства для роста волос.

Масло черного тмина.

Тыквенное масло делает волосы более густыми, стимулирует рост волос.

Также очень полезен массаж кожи головы не только для роста волос, но и для повышения эффективности работы мозга. При ранней седине очень полезными бывают следующие продукты и суперфуды:

На этом протоколе обычно небольшая часть волос сначала выпадет, так как это стимуляция роста новых волос — сильных, блестящих, натурального цвета. Через 1–2 месяца появится подшерсток.