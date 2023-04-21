Как избавиться от седины с помощью питания
Самый простой и быстрый способ избавиться от седины — это закрасить ее. Но что делать, если не хочется использовать химические краски, а хочется сохранить натуральность и качество волос, при этом избавившись от проседи?
Оказывается, что от седины, которая появилась менее 3 лет назад, вполне можно избавиться, изменив питание.
Рекомендации по рациону дает нутрициолог, автор самой популярной в России программы о питании Вероника Хуснутдинова.
Появления седины
Для начала разберемся почему седина проявляется. Главная причина — это снижение в организме уровня выработки меланина и накопление перекиси водорода в луковицах.
- Гормональный дисбаланс.
- Хронический или острый стресс.
- Плохое питание и недостаток витаминов.
- Плохое пищеварение.
- Загрязнение окружающей среды.
- Курение и алкоголь.
- Агрессивные средства для волос (то есть окрашивание волос вызывает еще бОльшую седину).
- Заболевания щитовидной железы.
- Аутоиммунные заболевания.
- Генетическая предрасположенность.
Для того, чтобы избавиться от седины, нужно последовательно работать с каждым из этих пунктов. Если тщательно заботиться и следить за собой, то вероятность возвращения натурального цвета волос возрастет в разы.
Питание
Наш рацион напрямую влияет на многие процессы в организме и на качество волос. Неправильное питание способно спровоцировать появление седины. Например, седина, в том числе, может появляться из-за множественных витаминных недостатков.
Протокол для восстановления витаминных дефицитов:
- Питание — сезонное, цельными продуктами. Рекомендуется полностью исключить продукты с пустыми калориями. То есть не содержащие витамины и минералы: рафинированные продукты, фастфуд. Желательно исключить продукты, на которые у вас есть пищевая непереносимость. Без этой основы ничего не изменится. Даже соблюдение этих правил иногда бывает достаточно для того, чтобы цвет начал восстанавливаться.
- Частые нутритивные дефициты: селен, кальций, медь, витамины группы В: В5 (пантотеновая кислота), В6, В7 (биотин), B9, B10 (парааминобензойная кислота), B12, йод, магний, омега-3, цинк, аминокислоты тирозин и метионин. А также часто бывает анемия при ранней седине.
- Витамин Д. С возрастом мы производим меньше фермента каталазы, из-за чего не расщепляется перекись водорода, которая накапливается в волосяных луковицах, что влияет на появление седины. Витамин Д увеличивает выработку и активность каталазы.
Не стоит заниматься самолечением, для того, что разобраться с вашими индивидуальными нутритивными дефицитами, лучше сдать анализы и проконсультироваться с врачом или нутрициологом.
- Хлорофилл, который содержится в зеленых соках, особенно в соке витграсс. Сок сныти, крапивы и лопуха. Крапива и листья лопуха в любом виде — самые эффективные средства для роста волос.
- Масло черного тмина.
- Тыквенное масло делает волосы более густыми, стимулирует рост волос.
- Также очень полезен массаж кожи головы не только для роста волос, но и для повышения эффективности работы мозга.
На этом протоколе обычно небольшая часть волос сначала выпадет, так как это стимуляция роста новых волос — сильных, блестящих, натурального цвета. Через 1–2 месяца появится подшерсток.
Для того, чтобы ваши волосы были прекрасного качества и без седины, придерживайтесь вышеперечисленных рекомендаций минимум полгода. Только тогда можно ожидать успешных результатов, подводит итог Вероника Хуснутдинова.