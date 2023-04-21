Блогерша раскрыла неожиданные последствия двух пластических операций

Блогерша Эмили Блейк из Великобритании раскрыла неожиданные последствия двух популярных пластических операций. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok -аккаунте, который насчитывает более 60,8 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом emilyblakebs рассказала, что специально прилетела в Турцию, чтобы изменить свою внешность. По словам юзерши, на услуги пластических хирургов она потратила семь тысяч фунтов стерлингов (711 тысяч рублей). При этом Блейк заявила, что перенесла липосакцию (операция по удалению жировых отложений хирургическим путем — прим. «Ленты.ру») и бразильскую подтяжку ягодиц.