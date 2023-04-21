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Блогерша раскрыла неожиданные последствия двух популярных пластических операций

Блогерша Эмили Блейк из Великобритании раскрыла неожиданные последствия двух популярных пластических операций. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 60,8 тысячи подписчиков.

Блогерша раскрыла неожиданные последствия двух пластических операций
© Lenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом emilyblakebs рассказала, что специально прилетела в Турцию, чтобы изменить свою внешность. По словам юзерши, на услуги пластических хирургов она потратила семь тысяч фунтов стерлингов (711 тысяч рублей). При этом Блейк заявила, что перенесла липосакцию (операция по удалению жировых отложений хирургическим путем — прим. «Ленты.ру») и бразильскую подтяжку ягодиц.

На размещенных кадрах героиня публикации предстала в многочисленных бинтах и послеоперационных корсетах.

«У меня хороший пресс с шестью кубиками, но я ощущаю чертовскую боль по всему телу», — призналась она, демонстрируя новую фигуру и держа в руках дренажный сосуд с кровью.

Несмотря на тяжелую реабилитацию после хирургических вмешательств, девушка призналась, что не жалеет о своем решении улучшить внешний вид.

«Я убеждена, что мои страдания стоят того», — заключила она.

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