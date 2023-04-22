Пластический хирург назвала самую популярную операцию у мужчин

«Ну и третье место — это пересадка волос. Эта операция считается более «мужской». Объясняется это тем, что мужчины из-за повышенного в крови тестостерона склонны к ранней алопеции. А так как в нашем обществе густая мужская шевелюра является признаком здоровья и эталоном красоты, многие мужчины обращаются в клиники пластической хирургии за этой операцией», — отметила хирург.