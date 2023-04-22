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Пластический хирург назвала самую популярную операцию у мужчин

К пластическим хирургам сейчас обращаются не только женщины, но и мужчины, рассказала Life пластический хирург Иляна Гончарова. По ее словам, на операцию решаются около 10% мужчин.

Пластический хирург назвала самую популярную операцию у мужчин
© Pixabay

Самой популярной среди мужских операций является ринопластика, которая позволяет изменить форму носа. Необходимость такого оперативного вмешательства может быть вызвана и объективными причинами. Например, если мужчина получил травму или захотел улучшить носовое дыхание.

Следом по популярности идет блефаропластика — операция по изменению формы век или разреза глаза. Она является одной из самых простых и популярных омолаживающих операций, отмечает врач. По ее словам, с помощью нее можно помолодеть на 5–10 лет.

«Ну и третье место — это пересадка волос. Эта операция считается более «мужской». Объясняется это тем, что мужчины из-за повышенного в крови тестостерона склонны к ранней алопеции. А так как в нашем обществе густая мужская шевелюра является признаком здоровья и эталоном красоты, многие мужчины обращаются в клиники пластической хирургии за этой операцией», — отметила хирург.

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