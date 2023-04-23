Блогершу подняли на смех за покрытые татуировками в виде лосин ноги

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) показала тело с татуировками и была поднята на смех в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

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На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом tattedflapzz, чей блог насчитывает более 160,6 тысячи подписчиков, продемонстрировала фигуру в купальнике и коротком кроп-топе. В ролике видно, что в области ног юзерши изображены многочисленные рисунки в виде цветов и узоров. Кроме того, руки и спина девушки также покрыты тату.

«Живот я решила уже оставить в покое, потому что я вся забита татуировками», — рассказала она в опубликованном видео.

Подписчики неоднозначно отреагировали на внешний вид блогерши в комментариях под постом.

«Ты что, в лосинах?», «Красотка!», «Я подумала сначала, что ты в брюках, но мне нравится!» — написали они.